Advierten que el cáncer infantil puede desarrollarse en distintas etapas de la niñez

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El cáncer infantil no siempre está presente al nacer, pero sí puede existir una predisposición genética que, bajo determinados factores, detone su desarrollo en etapas posteriores de la infancia, advirtió Antonio Pulido Jáquez, coordinador de Infancia y Adolescencia en la Jurisdicción Sanitaria 01.

El especialista explicó que los signos de la enfermedad pueden manifestarse desde los primeros meses de vida —a los 3 o 4 meses—, al año, a los 5 o incluso hasta los 10 años; sin embargo, en algunos casos los síntomas pasan desapercibidos durante los primeros años.

¿Cuándo se detectan los síntomas?

Indicó que las señales suelen hacerse más evidentes cuando los menores ingresan al kínder o a la escuela, ya que al iniciar actividades físicas, sociales y académicas se detectan con mayor facilidad conductas o síntomas fuera de lo normal.

"Es muy importante que los padres conozcan qué es lo normal en sus hijos y qué no, y que ante cualquier cambio acudan a revisión médica", subrayó Pulido Jáquez.

Importancia de las revisiones médicas

Añadió que cualquier alteración puede presentarse a cualquier edad, incluso desde el nacimiento, por lo que recomendó realizar revisiones físicas periódicas y acudir de inmediato al médico ante la mínima sospecha, sin esperar a que el problema avance.

El coordinador precisó que el cáncer infantil es curable si se detecta de manera oportuna y aclaró que no siempre está ligado al fallecimiento del menor, como erróneamente se cree.

De acuerdo con cifras nacionales actualizadas desde 2022, el cáncer infantil representa aproximadamente el 13.4 por ciento de los casos oncológicos en México.

Actividades de prevención en Coahuila

Como parte de las acciones de prevención, informó que a partir del 12 de febrero se llevará a cabo una semana de actividades que incluirá pláticas informativas para padres de familia, difusión de síntomas del cáncer infantil, así como la colocación de murales e imágenes alusivas a la lucha contra esta enfermedad.

Asimismo, exhortó a madres y padres a llevar a niñas, niños y adolescentes a los centros de salud, donde se aplicará la cédula de atención de cáncer infantil, un cuestionario observacional que permite detectar factores de riesgo y, en caso de sospecha, canalizar de inmediato a los menores para atención especializada.