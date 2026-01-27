Denuncian hundimientos y posible socavón en céntrica calle de Villa de Fuente; municipio no responde

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Vecinos del sector de Villa de Fuente denunciaron la presencia de hundimientos y un posible socavón en la calle Francisco I. Madero, contra esquina de la plaza principal y frente a una reconocida farmacia de la zona, situación que, aseguran, fue reportada al Municipio desde hace más de una semana sin que exista respuesta.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con los colonos, el problema no es reciente, sino que se arrastra desde hace meses sin que se haya realizado una reparación de fondo. Señalan que los hundimientos podrían estar relacionados con una posible fuga de agua subterránea, lo que ha reblandecido el pavimento y provocado la formación de pequeños socavones que con el paso del tiempo se han ido ampliando.

Riesgo para la comunidad

Los habitantes del sector advirtieron que la situación representa un riesgo latente para peatones y automovilistas, especialmente durante la noche, ya que los hundimientos carecen de señalización oficial y podrían provocar la caída de personas o daños a vehículos.

Ante la falta de intervención de las autoridades, han sido los propios vecinos quienes han colocado llantas, palos y otros objetos para alertar a quienes transitan por la zona y evitar accidentes.

Sin embargo, recalcaron que estas medidas son improvisadas y temporales, por lo que insistieron en el llamado al Gobierno municipal para que atienda de manera inmediata y definitiva esta problemática que afecta a una de las áreas más concurridas de Villa de Fuente.