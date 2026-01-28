Inician sin cambios en maquilas durante primer semestre de 2026: Index

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Sin entrar en mayores detalles, pero al reconocer que el panorama para la industria local no es el más favorable, el presidente de Index Coahuila Norte, Alejandro Ruiz Rueda, advirtió que la coyuntura actual del sector maquilador difícilmente registrará cambios durante el primer semestre de 2026.

Explicó que esta situación obedece principalmente a la incertidumbre generada por la próxima revisión del T-MEC, por lo que no se anticipan ajustes relevantes en la actividad industrial hasta que concluya dicho proceso.

"Estamos a la espera de la revisión del tratado y atentos a la resolución que se tome en los próximos meses", expresó.

Impacto en la contratación de personal

Ruiz Rueda señaló además que, ante este escenario, las empresas han optado por pausar la contratación de nuevo personal e incluso reconoció que algunas unidades de negocio ya han realizado recortes en sus plantillas laborales.