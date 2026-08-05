Brian "N" es detenido por presunto robo con violencia a tienda OXXO en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Un hombre identificado como Brian N fue detenido mediante una orden de aprehensión por su presunta participación en un robo con violencia cometido en una tienda OXXO de la colonia Palmas, donde presuntamente amagó con un arma blanca al empleado para apoderarse de dinero en efectivo.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, tras el atraco, agentes de la Agencia de Investigación Criminal iniciaron las investigaciones correspondientes, realizaron labores de inteligencia y lograron identificar al probable responsable. Esto permitió al Ministerio Público integrar la carpeta de investigación y solicitar el mandamiento judicial.

La orden de aprehensión fue cumplimentada y el imputado quedó a disposición de un Juez de Control, ante quien este martes se llevará a cabo la audiencia inicial para formularle imputación por el delito de robo con violencia.

Durante la diligencia, el Ministerio Público solicitará la vinculación a proceso del detenido, además de una medida cautelar que garantice su permanencia durante el procedimiento penal y el adecuado desarrollo de la investigación.

Autoridades ministeriales señalaron que cuentan con datos de prueba que sustentan la probable participación de Brian N en el asalto, por lo que buscarán que el proceso judicial continúe conforme a derecho.