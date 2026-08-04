Lleva Memo Ruiz agua en pipas a familias afectadas por desabasto en Piedras Negras

Piedras Negras, Coah.— Ante el desabasto de agua potable que afecta a diversas colonias de Piedras Negras, el diputado local Memo Ruiz inició un recorrido con pipas para abastecer a familias de la colonia Valle de las Flores, en respuesta a reportes ciudadanos por la falta del servicio.

Luego de recibir solicitudes a través de redes sociales y de su casa de gestoría, el legislador puso en marcha la distribución de agua potable para atender de manera inmediata a las familias afectadas mientras se restablece el suministro por parte del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS).

Acciones de la autoridad

Durante la jornada, Memo Ruiz informó que la pipa recorrerá distintos sectores de la colonia Valle de las Flores para abastecer a los hogares que permanecen sin acceso al servicio.

El diputado señaló que la acción se realiza con el respaldo del equipo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y precisó que la distribución continuará hasta agotar la capacidad de la unidad, la cual será recargada para seguir atendiendo a los habitantes que lo requieran.

Detalles confirmados

Asimismo, aseguró que, si el desabasto persiste, el suministro mediante pipas continuará en los próximos días, con el propósito de apoyar a las familias afectadas durante la temporada de altas temperaturas.