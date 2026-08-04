Vinculado hombre de 67 años por presunto abuso contra una menor en Piedras Negras

Piedras Negras, Coah.— Un juez de control vinculó a proceso a un hombre de 67 años señalado por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual cometido en perjuicio de una adolescente menor de 15 años, en hechos ocurridos en la colonia Doctores de Piedras Negras.

La captura fue ejecutada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Misael N, alias El Misa, quien posteriormente fue presentado ante la autoridad judicial para la celebración de la audiencia inicial.

Acciones de la autoridad

Durante la diligencia, el Ministerio Público formuló la imputación y expuso los datos de prueba recabados durante la investigación. Tras el debate entre las partes, el juez determinó que existían elementos suficientes para vincular al imputado a proceso.

A petición de la representación social, el juzgador impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada, por lo que el acusado permanecerá privado de la libertad mientras continúa el procedimiento penal.

Detalles confirmados

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte I, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que el juez concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que el Ministerio Público buscará fortalecer los medios de prueba con miras a una eventual etapa de juicio oral.