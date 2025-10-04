Arranca "Mes Rosa" con campaña contra el cáncer de mama en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Con una ceremonia simbólica realizada en el Centro de Salud Mundo Nuevo, este viernes comenzaron de forma oficial las actividades del llamado "Mes Rosa", dedicado a la concientización y detección oportuna del cáncer de mama.

El Dr. Iván Padilla Castillo, coordinador de Salud Reproductiva de la Jurisdicción Sanitaria 01, encabezó el evento y explicó que, si bien las acciones de prevención se realizan durante todo el año, octubre es un mes clave para reforzar los esfuerzos en torno al Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se conmemora el 19 de octubre.

"Estas acciones no son exclusivas de octubre; se llevan a cabo permanentemente. Sin embargo, este mes tiene una carga simbólica y representa una oportunidad para aumentar las detecciones y la sensibilización", apuntó.

Padilla Castillo informó que se ha trabajado para que la concientización llegue a todos los círculos sociales, especialmente entre mujeres de 40 a 69 años, grupo etario con mayor riesgo. Además, hizo un llamado a aprovechar los recursos gratuitos disponibles.

"Una detección a tiempo puede salvar una vida. Si se identifica en etapas tempranas, el cáncer de mama es totalmente curable", subrayó.

Entre las herramientas que se están implementando, destacó un enlace digital que permite a las mujeres preregistrarse para agendar su mastografía directamente en línea, de manera sencilla y sin costo.

"Gracias a la tecnología, muchas mujeres pueden ahora registrarse desde su celular. Solo deben ingresar sus datos y seleccionar la fecha y hora disponible. Hemos tenido buena respuesta", explicó.

Finalmente, el coordinador recordó que la atención es universal y no depende del tipo de derechohabiencia, por lo que instó a todas las mujeres a participar sin distinción.