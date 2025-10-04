Cae taxista ebria en Piedras Negras; es la primera mujer sancionada

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Una mujer operadora de taxi fue detenida la noche del jueves en la zona Centro de Piedras Negras por conducir en tercer grado de ebriedad, convirtiéndose en el primer caso documentado de una conductora sancionada por esta falta mientras prestaba el servicio público, confirmó el director de Transporte Municipal, Homero Castro Vela.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:30 p.m., cuando la unidad, perteneciente a la línea Águilas, no respetó un señalamiento de alto. Inspectores del área de Transporte la interceptaron y detectaron aliento alcohólico, además de encontrar una lata de cerveza abierta entre los asientos delanteros.

La conductora fue trasladada a la Dirección de Seguridad Pública, donde se le practicó la prueba de alcoholemia, misma que confirmó un tercer grado de intoxicación etílica.

La unidad fue asegurada y enviada al corralón, mientras que la taxista quedó detenida en la cárcel municipal.

Como sanción administrativa, la operadora será suspendida de forma inmediata durante el resto de la actual administración municipal, informó la autoridad.