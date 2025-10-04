Caen los cruces en auto en Eagle Pass, pero aumentan los camiones y peatones

EAGLE PASS, TEXAS. – Los cruces de automóviles particulares por los puentes internacionales de Eagle Pass registraron una caída significativa durante septiembre, al disminuir 16.6% en comparación con el mismo mes del año pasado, según cifras oficiales reveladas por el gobierno de la ciudad.

Durante septiembre de 2025 se contabilizaron 203,653 cruces de autos particulares desde Eagle Pass hacia Piedras Negras, lo que representa 40,737 vehículos menos que en 2024, cuando se reportaron 244,390 cruces.

Esta disminución en el tránsito vehicular también afectó los ingresos municipales. De acuerdo con autoridades locales, la caída representa una pérdida estimada de 162 mil dólares para las finanzas de la ciudad tan solo durante ese mes.

En contraste, el transporte comercial mostró un aumento del 50%, al pasar de 20,445 cruces en 2024 a 30,723 camiones en septiembre de este año. Este crecimiento ha sido sostenido mes a mes, según detallaron autoridades fronterizas.

También se observó un incremento del 21% en el cruce de autobuses turísticos, con 782 unidades registradas en septiembre de 2025, frente a 645 del mismo mes del año anterior.

El tránsito peatonal siguió la misma tendencia al alza: 51,127 personas cruzaron a pie hacia Piedras Negras, contra 42,128 en septiembre de 2024, lo que representa un aumento interanual del 21%.