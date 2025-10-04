Deja choque una mujer lesionada en la colonia Mundo Nuevo

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Una persona lesionada y cuantiosos daños materiales fue el saldo de un accidente vehicular registrado en la colonia Mundo Nuevo de Piedras Negras.

El incidente ocurrió cuando Amelia N., al conducir un Pontiac G6 por la calle Manuel Acuña, omitió el alto en el cruce con Idelfonso Vázquez, provocando que su vehículo impactara contra una camioneta Dodge RAM blanca, conducida por Evelio Rodríguez Talamantes, quien circulaba con preferencia.

A causa del choque, una mujer que acompañaba a la conductora del Pontiac fue trasladada a la clínica 79 del IMSS, donde fue atendida y reportada fuera de peligro por los médicos.

Agentes de Tránsito y Vialidad acudieron al sitio para realizar el peritaje correspondiente. Pese a los daños materiales considerables, ambos conductores llegaron a un acuerdo en el lugar para cubrir los gastos generados.