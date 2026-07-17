Aseguran ocho kilos de cocaína y un arma en la carretera Nava-Morelos; hay un detenido

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Especializada de Coahuila tras ser sorprendido en posesión de aproximadamente ocho kilogramos de cocaína y un arma de fuego durante un operativo efectuado sobre la carretera Nava-Morelos.

La intervención se realizó luego de que la corporación recibió una denuncia anónima que alertaba sobre una persona que presuntamente transportaba droga a bordo de una camioneta Ford F-150, lo que originó un despliegue de búsqueda en ese tramo carretero.

Acciones de la autoridad

Tras ubicar la unidad, los agentes efectuaron una inspección preventiva y localizaron diversos paquetes que contenían una sustancia con características similares a la cocaína. El peso estimado del aseguramiento fue de alrededor de ocho kilogramos.

Durante la revisión del vehículo también fue localizada un arma de fuego calibre .22, la cual quedó asegurada junto con el narcótico y la camioneta utilizada para el traslado.

Detalles confirmados

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que continuará con la integración de la carpeta de investigación y definirá su situación jurídica, además de indagar el origen y destino de la droga asegurada.