Permanece estable hombre agredido con un bate en Las Fuentes; investigan a un detenido

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Víctor Alejandro López García, de 41 años, permanece en condición estable luego de haber sido agredido con un bate durante la mañana del miércoles en el sector Las Fuentes.

De acuerdo con el coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, el estado de salud del lesionado fue determinado tras la valoración realizada por el médico legista y diversos estudios clínicos, los cuales descartaron que presentara complicaciones que pusieran en riesgo su vida.

Las autoridades continúan investigando la agresión a Víctor López en el sector Las Fuentes.

El funcionario informó que las investigaciones continúan para esclarecer la agresión y establecer la identidad del responsable.

Luis Alberto N, bajo investigación por agresión a Víctor López.

Como parte de las diligencias, las autoridades mantienen bajo investigación a Luis Alberto "N", de 32 años, quien fue detenido por un delito distinto. No obstante, la Fiscalía analiza si existe evidencia que lo vincule con el ataque ocurrido en el sector Las Fuentes.

El estado de salud de Víctor López fue confirmado como estable tras la valoración médica.

Gómez Rodríguez señaló que, de acreditarse su probable participación, el caso será judicializado con el detenido a disposición de la autoridad competente.