Cómplice en asesinato de Fernando Purón, sale en libertad

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Raúl Salinas, sentenciado como cómplice en el asesinato del exalcalde y excandidato a diputado federal Fernando Purón, recuperó su libertad tras cumplir la condena de ocho años de prisión que le fue impuesta por un juez.

El implicado fue condenado el 12 de julio de 2018 mediante un procedimiento abreviado por el delito de homicidio calificado cometido con ventaja. Este beneficio procesal le permitió obtener una pena reducida al aceptar su responsabilidad y colaborar con las autoridades en el esclarecimiento del crimen. La sentencia quedó cumplida el 26 de junio.

Detalles confirmados

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, Salinas desempeñó un papel clave en la planeación del atentado al facilitar el arrendamiento del vehículo utilizado por los responsables materiales y brindar apoyo logístico para que estos ingresaran al plantel educativo donde fue atacado Fernando Purón.

Las indagatorias también establecen que dio resguardo a los hermanos Arámbula Viveros en un domicilio de la colonia Morelos.

Acciones de la autoridad

Las autoridades informaron que Erick Arámbula Viveros fue detenido y sentenciado en noviembre de 2020, por lo que permanece internado en el Centro de Reinserción Social para Varones.

En tanto, continúa pendiente la captura de Ignacio Arámbula Viveros, identificado en la carpeta de investigación como el presunto autor material del homicidio, al ser quien presuntamente accionó el arma de fuego contra el exfuncionario.

Fernando Purón fue asesinado el 8 de junio de 2018 al salir de un evento en la Escuela de Administración, crimen que tuvo amplia repercusión estatal y nacional por ocurrir en pleno proceso electoral.