Detienen a "La Muñeca" con dosis de cristal; lo investigan por robos en Valle del Norte

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Un hombre identificado como Jonathan N, conocido con el alias de 'La Muñeca', fue detenido por elementos estatales luego de intentar escapar al notar la presencia de corporaciones policiacas en la colonia Valle del Norte.

La captura se realizó durante un operativo de vigilancia efectuado de manera conjunta por agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Policía Civil Coahuila, quienes recorrían diversos sectores del municipio para prevenir delitos.

De acuerdo con el informe oficial, el sospechoso emprendió la huida a pie al percatarse del despliegue policiaco; sin embargo, fue alcanzado e interceptado a corta distancia.

Al practicarle una inspección, los agentes localizaron entre sus pertenencias varias dosis de la droga sintética conocida como cristal, motivo por el que fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público del fuero común.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, señaló que la representación social cuenta con un plazo de 48 horas para determinar la situación jurídica del detenido.

Además, las autoridades mantienen abiertas investigaciones para establecer si Jonathan N estaría implicado en una serie de robos cometidos recientemente en la colonia Valle del Norte, por lo que, de confirmarse esa línea de investigación, podría enfrentar nuevas imputaciones.