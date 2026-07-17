Dan 20 años de prisión a mujer de Piedras Negras por tráfico de más de media tonelada de metanfetamina

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Una mujer originaria de Piedras Negras fue sentenciada a 20 años de prisión federal por su participación en el tráfico de 521.03 kilogramos de metanfetamina hacia Estados Unidos, informó la Fiscalía Federal para el Distrito Oeste de Texas.

De acuerdo con documentos judiciales, Verónica Sánchez Pineda, de 47 años, fue detenida el 20 de abril de 2025 cuando intentó ingresar a Estados Unidos por el Puente Internacional I de Eagle Pass a bordo de una camioneta.

Durante la inspección primaria, la mujer declaró ante agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) que no transportaba mercancía de contrabando ni sustancias ilícitas. Sin embargo, fue enviada a una revisión secundaria.

La mujer fue detenida en el Puente Internacional I de Eagle Pass con más de 500 kg de metanfetamina.

En esa inspección, los agentes localizaron una sustancia cristalina oculta en un tanque auxiliar instalado en la caja del vehículo. Los análisis confirmaron que se trataba de 521.03 kilogramos de metanfetamina, uno de los aseguramientos de mayor volumen registrados en ese puerto de entrada.

Como parte de la investigación, Sánchez Pineda autorizó la revisión de su teléfono celular, donde los agentes localizaron un mensaje relacionado con un supuesto "trabajo" en Eagle Pass, además de capturas de pantalla de transferencias de dinero realizadas entre la acusada y otra persona.

Sánchez Pineda fue acusada formalmente de cuatro cargos relacionados con el tráfico de drogas.

Tras su detención, el 14 de mayo de 2025 fue acusada formalmente mediante una imputación de cuatro cargos. Posteriormente, el 22 de diciembre de 2025, se declaró culpable del delito de conspiración para poseer metanfetamina con la intención de distribuirla.

La Corte Federal en Del Río, Texas, dictó la sentencia tras la declaración de culpabilidad de la acusada.

La sentencia fue dictada por una Corte Federal con sede en Del Río, Texas, que le impuso una pena de 20 años de prisión.