Hombre detienido tras chocar vehículo robado en Los Laureles; se reportan otros dos hurtos en Piedras Negras

Piedras Negras, Coah.— Durante las primeras horas de este lunes, corporaciones de seguridad atendieron un reporte por el robo de un Volkswagen Passat 2019 en la colonia Los Laureles. Minutos después de la denuncia, la Agencia de Investigación Criminal ubicó el automóvil impactado contra la barda de una vivienda en el mismo sector.

El conductor, identificado como Ángel Arturo "N", de 27 años, fue detenido en el lugar luego del choque. Según las autoridades, manejaba el mismo vehículo que había sido robado instantes antes, por lo que quedó a disposición del Ministerio Público.

Francisco Rodríguez Carranco, coordinador de Ministerios Públicos, explicó que las indagatorias buscan confirmar si el detenido participó directamente en el hurto. Añadió que podría enfrentar cargos por robo y por los daños ocasionados tras el percance vehicular. Su situación jurídica se definirá dentro de las próximas 48 horas, en espera de la denuncia formal del propietario.

En paralelo, se reportaron otros dos robos de unidades en la ciudad. En la colonia Villa Real fue robada una camioneta Suburban 2015 de color gris, perteneciente a Edgar Ricardo Sánchez, mientras que en la colonia Vista Hermosa se denunció la sustracción de una motocicleta. Hasta el momento, ninguna de estas dos unidades ha sido localizada.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de Ángel Arturo en el robo del Volkswagen. La comunidad se mantiene alerta ante el aumento de robos en la región, lo que ha generado preocupación entre los habitantes.

Los robos recientes han puesto en evidencia la necesidad de reforzar la seguridad en Piedras Negras, donde los ciudadanos demandan acciones más efectivas por parte de las autoridades para prevenir estos delitos y proteger su patrimonio.