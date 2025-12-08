Presentan ante juez a cuatro detenidos por homicidio en la colonia Villa Real Piedras Negras

Piedras Negras, Coah.— Los cuatro detenidos relacionados con el asesinato del hojalatero Víctor Manuel Faccio Aranda fueron puestos a disposición de un juez, quien llevó a cabo la audiencia inicial durante el fin de semana. Los implicados fueron identificados como Juan Gerardo "N", de 18 años; Ana Gabriela "N", conocida como La Negra, de 38; su hija Michel "N", de 19; y Samuel "N", de 38.





¿Qué ocurrió en el asesinato de Víctor Faccio?

Las autoridades señalan que la víctima, de 55 años, murió tras ser agredida con arma blanca y golpes dentro de la colonia Villa Real.

En su comparecencia, los imputados decidieron no declarar y solicitaron, mediante su abogado, la duplicidad del término, por lo que la audiencia continuará el próximo jueves para determinar su situación legal.

Acciones de la Fiscalía en el caso de Víctor Faccio

La Fiscalía General de Justicia informó que las investigaciones continúan y se analiza la posible intervención de otra persona en los hechos.