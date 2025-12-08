Alertan por alto riesgo de pirotecnia en menores durante festividades decembrinas

Piedras Negras, Coah.— Con la cercanía de las festividades decembrinas, autoridades de salud advirtieron sobre el riesgo de permitir que menores manipulen pirotecnia, incluso aquella considerada "no explosiva", pues su nivel de inflamabilidad puede causar lesiones graves. Así lo señaló el doctor Antonio Pulido Jáquez, coordinador de Infancia y Adolescencia de la Jurisdicción Sanitaria 01.

"Muchos padres caen en exceso de confianza. Aunque algunos cohetes no explotan, sí tienen fuego y pueden causar quemaduras importantes", advirtió.

El especialista explicó que gran parte de la pirotecnia que circula en México no está regulada, por lo que se desconoce la calidad de fabricación, el tipo y la cantidad de pólvora, así como el daño que puede provocar.

Pulido Jáquez detalló que las quemaduras por pirotecnia ocupan el segundo lugar nacional entre los accidentes por quemaduras. "En diciembre aumentan hasta 20% y las relacionadas con pirotecnia pueden incrementarse hasta 300%", señaló.

Las lesiones más frecuentes se presentan en manos y dedos, seguidas de afectaciones en los ojos y, en tercer lugar, en cuello y cabeza. "Los niños suelen tomar la mecha con la mano y no alcanzan a arrojar el cohete a tiempo; eso provoca que explote cerca del cuerpo", añadió.

El especialista hizo hincapié en evitar prácticas que pueden agravar las quemaduras. "Nunca deben retirarse telas pegadas a la piel ni aplicar pasta dental, mayonesa, manteca o cualquier remedio casero. Eso puede causar daños irreversibles", alertó.

Explicó que la mayoría de las lesiones por pirotecnia son de segundo o tercer grado y requieren atención inmediata. "Lo correcto es enjuagar con agua tibia, no helada, para disminuir la transferencia de calor, y acudir de inmediato a un médico", indicó.

El coordinador reiteró que la mejor prevención es no permitir que los niños manipulen pirotecnia, incluso la que parece inofensiva.