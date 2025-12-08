Juez determina no vincular a proceso a dos menores acusados de violación en Piedras Negras

Piedras Negras, Coahuila.— Los jóvenes Yeshua "N" y Diego "N", ambos de 17 años, recuperaron su libertad luego de que un juez especializado resolviera no vincularlos a proceso tras la denuncia de violación presentada en noviembre en perjuicio de una alumna de 16 años del CBTis 34.

Los adolescentes habían sido detenidos mediante una orden de aprehensión como parte de la investigación iniciada por la Fiscalía General de Justicia. Tras su aseguramiento, fueron presentados ante la autoridad competente, donde este sábado se llevó a cabo la audiencia inicial, la cual se extendió hasta horas de la noche.

Detalles sobre la liberación de los jóvenes

Durante la diligencia, la defensa encabezada por el abogado Mario García Aguilar expuso pruebas que, según argumentó, demostraban que no se configuraba el delito atribuido. El juez valoró los elementos presentados y determinó que no existían bases suficientes para mantener el proceso en su contra, por lo que ordenó su liberación.

Acciones de la Fiscalía General de Justicia

A pesar de la resolución, la Fiscalía mantiene abierta la carpeta de investigación para continuar con las indagatorias correspondientes.