Riña en el Lienzo Charro deja a un hombre de 53 años con heridas en el abdomen

Piedras Negras, Coah.— Una riña ocurrida la noche del sábado en un rancho ubicado en las cercanías de Piedras Negras dejó como saldo a un hombre lesionado con arma blanca, informaron autoridades de seguridad.

El hecho se registró en el rancho denominado Lienzo Charro, donde varias personas convivían en una reunión. Según los primeros datos, el consumo de alcohol derivó en una discusión que terminó con José Andrés Ramírez de León, de 53 años, herido con varias lesiones en la zona abdominal.

Socorristas de Bomberos brindaron los primeros auxilios y trasladaron al hombre al Hospital General Doctor Salvador Chavarría, donde su estado de salud se reporta como estable.

Agentes de la Policía Civil de Coahuila y de la Agencia de Investigación Criminal realizaron entrevistas y recabaron información para identificar al o a los responsables del ataque. No se efectuaron detenciones relacionadas con el caso.