Detienen a "El Beto" por presunto robo a casa habitación en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Una orden de aprehensión llevó a elementos de la Agencia de Investigación Criminal hasta Cristian Alberto N, alias "El Beto" o "La Gata", de 26 años, señalado por su probable participación en un robo a casa habitación ocurrido en la colonia Hacienda de Luna, en Piedras Negras.

La detención forma parte de las investigaciones que mantiene la Fiscalía General de Justicia para esclarecer este tipo de delitos y establecer la posible responsabilidad del imputado en el caso por el que fue requerido judicialmente.

Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía General de Justicia, informó que Cristian Alberto N fue puesto a disposición de un juez, quien habrá de determinar su situación jurídica durante la audiencia inicial.

El funcionario explicó que el Ministerio Público continuará con la integración de los datos de prueba para buscar que el detenido sea vinculado a proceso por el delito de robo a casa habitación.

De obtenerse la resolución judicial correspondiente, la Fiscalía buscará que permanezca internado en el Centro Penitenciario de Piedras Negras mientras continúa el procedimiento en su contra.

Rodríguez Ríos agregó que las investigaciones no se limitarán al expediente que derivó en la orden de aprehensión, pues también se revisan otras carpetas relacionadas con robos a viviendas para establecer si existen elementos que vinculen al detenido con alguno de esos casos.

"También estamos indagando para ver si la persona podría estar involucrada en otras carpetas de investigación de este mismo delito, para en su momento darle vista al juez", señaló el delegado.

La Fiscalía deberá determinar, con base en los datos de prueba que logre reunir, si existe alguna relación entre Cristian Alberto N y otros hechos denunciados, por lo que hasta ahora su detención corresponde al caso por el que fue girada la orden judicial.