Reclamo por un celular termina en riña; hombre resulta herido con objeto punzocortante

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Un reclamo por un teléfono celular derivó en una riña que terminó con un hombre lesionado con un objeto punzocortante, en un domicilio de la colonia Central.

El afectado, identificado como Raúl N., de 38 años, relató a las autoridades que horas antes había tenido contacto con un conocido, apodado "El Pocho", quien acudió para pedirle ayuda para trasladar una camioneta a otro domicilio.

Más tarde, según su declaración, "El Pocho" regresó acompañado de varios hombres y le reclamó por un teléfono celular. Raúl aseguró desconocer cualquier situación relacionada con el aparato, pero el intercambio de palabras subió de tono hasta convertirse en una agresión.

¿Cómo ocurrió la agresión?

En medio del altercado, uno de los hombres habría sacado un objeto punzocortante y atacado al afectado, quien recibió una herida en la mano izquierda. La víctima no pudo precisar si el arma utilizada era una navaja o un cuchillo.

Luego de la agresión, los involucrados abandonaron el domicilio. Vecinos que se percataron de lo ocurrido solicitaron apoyo a través del Sistema de Emergencias 911.

Acciones de la autoridad

Paramédicos y autoridades acudieron al lugar, donde el hombre fue atendido y reportado estable. Posteriormente, se realizaron las diligencias correspondientes y se indicó que se interpondría la denuncia por los hechos.

La autoridad ministerial deberá establecer, mediante las investigaciones, la forma en que ocurrió la agresión y la participación de los involucrados, a fin de determinar las responsabilidades correspondientes.