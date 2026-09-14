Muere hombre de Piedras Negras tras caer a la presa La Amistad

ACUÑA, COAH. — Un hombre originario de Piedras Negras murió ahogado la tarde del domingo luego de caer a las aguas de la presa La Amistad, donde se encontraba pescando en compañía de otras personas.

Elementos del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil realizaron durante varias horas labores de búsqueda en la zona conocida como Las Cortinas, hasta localizar y recuperar el cuerpo de la víctima.

De manera extraoficial, el hombre fue identificado como Pablo Camilo, de 39 años y originario de Piedras Negras. Hasta el cierre de esta información no se habían proporcionado mayores detalles, debido a que las autoridades buscaban establecer contacto con sus familiares.

De acuerdo con los primeros datos, Pablo Camilo se encontraba pescando con otros acompañantes cuando cayó al embalse y ya no logró salir del agua.

Tras ser recuperado, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), por instrucciones de elementos de la Agencia de Investigación Criminal, para la práctica de la autopsia de ley.

Las autoridades continuaban con las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el accidente y determinar oficialmente las causas del fallecimiento.