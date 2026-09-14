Niña de 8 años hospitalizada tras ser atacada por perro en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Una niña de 8 años fue hospitalizada de emergencia luego de ser atacada por un perro pastor alemán en una vivienda de la colonia Lázaro Cárdenas.

El ataque ocurrió la noche del domingo, cuando la menor se encontraba en el domicilio y, repentinamente, el animal se abalanzó sobre ella y le provocó lesiones en el rostro y el brazo derecho.

La niña sufrió diversas heridas, algunas de aproximadamente tres centímetros, así como lesiones en la zona de la nariz y el brazo.

Familiares trasladaron a la menor al Hospital General de Zona número 11 del IMSS, donde recibió atención médica y quedó bajo observación. Su estado de salud fue reportado como estable.

Acciones de la autoridad

Tras recibir el reporte, elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila acudieron al hospital para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las indagatorias correspondientes.

Las autoridades buscan establecer cómo ocurrió el ataque y determinar, en su caso, si existe responsabilidad por parte del propietario del animal.