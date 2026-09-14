Adolescente de 15 años es atendida en hospital tras incidente en domicilio

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Una adolescente de 15 años fue trasladada al Hospital General Salvador Chavarría durante el sábado 12 de septiembre, luego de que su madre detectara una situación de riesgo dentro del domicilio familiar.

De acuerdo con el reporte, la mujer acudió a la habitación de su hija para verificar que se encontrara bien y fue entonces cuando se percató de lo ocurrido. Ante la situación, decidió trasladarla de inmediato al hospital para que recibiera atención médica.

A su ingreso, personal médico realizó la valoración correspondiente y determinó que la adolescente presentaba lesiones superficiales que no comprometían su vida. La menor permaneció bajo atención médica y fue reportada en condición estable.

Después de recibir las curaciones necesarias, los médicos establecieron que no presentaba lesiones de gravedad y que podía continuar con su recuperación fuera del hospital, por lo que se contempló su alta médica.

Por tratarse de una menor de edad, el caso fue notificado a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), instancia que tomó conocimiento para realizar la intervención y el seguimiento correspondientes.

La autoridad deberá determinar las medidas de protección que correspondan para garantizar el bienestar de la adolescente, mientras se da seguimiento a las circunstancias en que ocurrió el incidente.

Hasta el momento, el reporte médico establece que las lesiones no pusieron en riesgo la vida de la menor y que su estado de salud permanecía estable.