Vinculan a proceso a hombre acusado de apuñalar a otro en riña en la colonia Zaragoza

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Daniel N, conocido como "El Hipi", de 56 años, fue vinculado a proceso por el delito de intento de homicidio, luego de presuntamente agredir con un arma blanca a un hombre durante una riña registrada en la colonia Zaragoza, en Piedras Negras.

¿Cómo ocurrió el incidente?

Según las autoridades, el incidente ocurrió en agosto de 2025 en el área conocida como barrio El Pocito, donde el imputado habría atacado a Jesús Ricardo Salazar Tapia, causándole varias lesiones con un arma punzocortante.

Acciones de la autoridad

Derivado de las indagatorias, agentes de la Agencia de Investigación Criminal lograron localizar y detener al señalado, quien fue presentado ante un juez para el desarrollo de la audiencia inicial.

Detalles confirmados

Tras analizar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, el juez resolvió vincularlo a proceso por el delito de intento de homicidio y ordenó como medida cautelar la prisión preventiva justificada. El imputado fue trasladado al Centro Penitenciario de Piedras Negras, donde permanecerá mientras se desarrollan las siguientes etapas del proceso. Asimismo, la autoridad judicial otorgó un plazo de dos meses para concluir la investigación complementaria.