Detienen a menor por apuñalamiento tras intento de robo en la colonia CROC Dos

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un menor de edad identificado como José Miguel Torres, de 17 años, alias "El Panfi", fue detenido como presunto responsable de lesionar de gravedad a un hombre durante un intento de robo registrado en la colonia CROC Dos, en Piedras Negras.

La víctima, José Alonso García, de 27 años, fue atacada con un cuchillo tipo cebollero en la calle Jesús García Corona, cuando caminaba junto a su pareja. De acuerdo con las primeras investigaciones, tres sujetos intentaron despojarlo de su bicicleta y, al resistirse, uno de ellos lo hirió en el pecho, dejando el arma incrustada en la cavidad torácica.

El lesionado fue reportado en estado crítico y sometido a una cirugía de emergencia; sin embargo, actualmente se encuentra estable, consciente y ya tuvo comunicación preliminar con agentes de la Agencia de Investigación Criminal, aunque su declaración formal se realizará cuando su estado de salud lo permita.

Acciones de la autoridad

El delegado de la Fiscalía en la región norte, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que se integró una carpeta de investigación por el delito de lesiones gravísimas calificadas, logrando identificar y detener al presunto responsable.

Indicó que un juez especializado en adolescentes otorgó la orden de aprehensión, misma que ya fue cumplimentada, por lo que el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial, donde se definirá su situación legal y las medidas cautelares correspondientes, mientras continúan las investigaciones para ubicar a los otros implicados.