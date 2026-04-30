Investigan agresión contra mujer en plaza comercial de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Autoridades de la Fiscalía General del Estado iniciaron una carpeta de investigación tras la denuncia presentada por una mujer que asegura haber sido agredida por otra fémina en una plaza comercial de la localidad.

Los hechos ocurrieron en el restaurante Masamoto, ubicado en Plaza Innova, sobre el libramiento Pérez Treviño, donde la víctima, Wendy Yáñez López, de 25 años, señaló haber sido atacada presuntamente con un objeto contundente.

Detalles confirmados

El delegado de la Fiscalía en la región norte 01, Rigoberto Raúl Rodríguez, detalló que ambas mujeres habrían sostenido un incidente previo, derivando en la agresión física que ahora es materia de investigación.

"Se está tomando la denuncia de una persona del sexo femenino que refiere haber sido agredida, presumiblemente con un objeto contundente; pudiera ser una manopla", indicó el funcionario.

Acciones de la autoridad

Agregó que la denuncia será turnada al área correspondiente para su seguimiento, destacando que ya existe la identificación de la presunta responsable, así como datos para su ubicación, por lo que las autoridades continuarán con las diligencias legales para determinar responsabilidades.