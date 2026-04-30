Aceleran control contra mosquitos tras lluvias pasadas; alistan fumigación focalizada

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Tras varios días de lluvias la semana pasada, la Jurisdicción Sanitaria 01 intensificó acciones para el control del mosquito en zonas con historial de encharcamientos, informó el epidemiólogo Roberto Belloc Sandoval.

El especialista explicó que las precipitaciones favorecen la acumulación de agua y, con ello, posibles criaderos. "Esto nos apura a agilizar el control larvario en puntos conflictivos que hemos tenido a lo largo de los años", señaló.

Acciones de la autoridad para controlar mosquitos en Piedras Negras

Actualmente, se realizan labores de vigilancia entomológica para identificar qué tipo de mosquito está circulando, además de la aplicación de larvicidas en áreas específicas. Belloc Sandoval subrayó que no todos los mosquitos son transmisores de dengue, por lo que el monitoreo es clave para dirigir las acciones.

Respecto a la fumigación, indicó que no es efectivo aplicarla inmediatamente después de la lluvia. "La fumigación mata al mosquito adulto; si se hace de inmediato, se elimina a la ´mosquita´ que aún no emerge. Por eso debemos esperar unos días para iniciar", detalló.

La programación de colonias a fumigar aún no se define, pero será difundida en redes sociales de la Jurisdicción y a través de medios de comunicación.

Importancia de la participación ciudadana en la prevención del dengue

Sobre la preocupación ciudadana por drenajes colapsados y agua estancada en calles, el epidemiólogo reconoció que estas condiciones pueden propiciar la presencia de mosquitos. No obstante, llamó a la población a actuar primero en el ámbito doméstico.

"En casa es fundamental evitar criaderos: llantas, macetas y cualquier recipiente donde se acumule agua. En la vía pública, lo indicado es reportar los encharcamientos al municipio para que intervenga", apuntó.

Añadió que, aunque no todo tipo de agua genera condiciones ideales, los encharcamientos, sin importar su origen, pueden convertirse en focos de reproducción.

Estrategias de control larvario y fumigación en Piedras Negras

Las autoridades reiteraron el llamado a la participación ciudadana para reducir riesgos sanitarios y prevenir enfermedades transmitidas por vector.