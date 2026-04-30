Maquinados Vázquez y Guerreros lideran el Apertura 2026 en liga de veteranos

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – En el Torneo Apertura 2026 de la Liga Independiente de Futbol de Veteranos, el equipo de Maquinados Vázquez se mantiene como líder de la categoría B-1 con 25 puntos, mientras que Guerreros domina la división "C" con 27 unidades.

¿Quiénes son los máximos goleadores?

En el apartado individual, Jesús Rodríguez, de Maquinados Vázquez, encabeza la tabla de goleo en la categoría B-1 con 17 anotaciones, perfilándose como favorito para cerrar el torneo en la cima.

Detrás del líder aparecen Luis de Hoyos, también de Maquinados Vázquez, y Efrén Martínez, del Deportivo Carranza, ambos con 8 tantos. Les siguen Ángel Camacho, de Halcones Rossy, y Luis Alvizu, de Astros del Ejido Piedras Negras, con 7 goles cada uno.

¿Cómo se posicionan los equipos en la categoría C?

En la categoría "C", Abraham Vázquez, del equipo Guerreros, se mantiene como el máximo romperredes con 12 anotaciones. En la persecución figuran Rodolfo Gallegos, de Binsa, con 9; Roberto Barahona, del Deportivo Unión, con 8; y José Villarreal, también de Binsa, con 6 goles.

A falta de varias jornadas por disputarse, tanto en el liderato general como en el goleo individual, la competencia se mantiene abierta.