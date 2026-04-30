Frente frío traerá lluvias, viento y descenso de temperatura en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La llegada de mayo traerá cambios en las condiciones del clima en la región, informó el coordinador de Protección Civil, Francisco Contreras Obregón.

El funcionario explicó que las probabilidades de lluvia se incrementarán el fin de semana debido al ingreso de un frente frío debilitado en el norte de Coahuila y el sur de Texas.

Acciones de la autoridad

Este sistema también generará rachas fuertes de viento y la posibilidad de formación de vórtices de tornado, por lo que las autoridades se mantienen en vigilancia ante cualquier eventualidad.

Contreras Obregón indicó que dichas condiciones ocasionarán un descenso en las temperaturas, especialmente durante sábado y domingo, cuando se esperan máximas de apenas 22 grados centígrados.

Detalles confirmados

Por las noches, añadió, el termómetro podría descender hasta los 13 grados centígrados, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante los cambios bruscos de clima.