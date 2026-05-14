Cae "El Pepino" tras atacar a policías y matar a un perro en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Autoridades de la Fiscalía General de Justicia mantienen abiertas varias líneas de investigación contra José Daniel N, conocido como "El Pepino", quien fue detenido y consignado por el delito de violencia contra miembros de seguridad tras presuntamente atacar a dos policías en la colonia Villas del Carmen de Piedras Negras.

Además de la agresión contra los elementos de seguridad, el hombre es señalado por haber causado la muerte de un perro en un acto considerado de extrema crueldad, situación que provocó la intervención del Ministerio Público especializado en maltrato animal.

Acciones de la autoridad

El delegado de la Fiscalía, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, explicó que existen grabaciones de cámaras de vigilancia particulares en las que supuestamente se aprecia al imputado participando en diversos hechos delictivos, por lo que continúan recabando pruebas y testimonios.

Detalles confirmados

Las autoridades indicaron que, conforme avancen las investigaciones, podrían sumarse otros delitos al expediente que actualmente enfrenta el detenido, quien permanece a disposición del Ministerio Público.

Finalmente, la Fiscalía pidió a posibles afectados acudir formalmente a interponer denuncias si reconocen al señalado como responsable de otros hechos, ya que esto permitiría fortalecer el proceso legal y ampliar las acusaciones en su contra.