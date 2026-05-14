Transportistas denuncian caos en aduana de Eagle Pass; esperas superan hasta 10 horas

Piedras Negras, Coah.- A pesar de los anuncios oficiales sobre presuntas adecuaciones en la infraestructura de la aduana de Eagle Pass para agilizar el comercio internacional, transportistas aseguran que la realidad en los cruces fronterizos contradice las versiones institucionales.

Operadores de camiones de carga pesada que diariamente utilizan este corredor logístico denunciaron que no existen cambios operativos visibles en la zona y señalaron que las largas filas persisten del lado estadounidense.

Las principales quejas se concentran en la operación de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), donde, afirman, las modificaciones prometidas continúan sin aplicarse.

De acuerdo con los transportistas, únicamente permanece habilitado un carril para la inspección de mercancías de importación.

La problemática se vuelve más evidente tras cruzar el Puente Internacional II, donde los operadores enfrentan un severo cuello de botella debido a la permanencia de una sola línea de revisión aduanera.

Según los reportes, los tiempos de espera superan entre cinco y hasta diez horas, situación que mantiene detenidos a decenas de operadores aun cuando ya se encuentran en territorio estadounidense, sin poder liberar sus cargas para la entrega final a las cadenas de suministro.

Ante las constantes fallas logísticas en las aduanas de Piedras Negras y, particularmente, en Eagle Pass, transportistas y empresarios del sector retomaron la posibilidad de concretar el paro de labores anunciado semanas atrás.

Representantes del autotransporte manifestaron incluso su disposición para bloquear el Puente Internacional II como medida de presión hacia las autoridades de ambos lados de la frontera, en demanda de soluciones inmediatas.

El sector privado advirtió que las demoras en las operaciones de importación y exportación ya generan importantes pérdidas económicas y afectan directamente a industrias clave de la región, entre ellas la automotriz, cervecera y manufacturera.