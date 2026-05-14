Empleo formal en Piedras Negras sigue en caída; IMSS reporta pérdida de mil 474 puestos

Piedras Negras, Coah.- La recuperación del empleo formal en Piedras Negras continúa sin mostrar señales de repunte.

Un comparativo de personas aseguradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al cierre del primer trimestre de 2026, frente al mismo periodo del año anterior, revela la pérdida de mil 474 puestos de trabajo en el municipio.

De acuerdo con la plataforma de datos abiertos del IMSS, entre febrero y marzo de este año también se registró una disminución de 979 personas afiliadas, lo que refleja una tendencia negativa en la generación de empleo formal.

La herramienta del Instituto permite consultar indicadores relacionados con personas inscritas, salarios y patrones afiliados, además de desglosar la información por entidad, municipio, sexo, rango de edad, tipo de empleo y actividad económica, así como por nivel salarial y tamaño de empresa.

Estadísticas del IMSS en Piedras Negras

Según la estadística más reciente de derechohabiencia adscrita al IMSS, al cierre de marzo de 2026 se contabilizaron 81 mil 914 personas aseguradas en Piedras Negras, además de 67 mil 152 beneficiarios, entre ellos esposos, concubinos, padres e hijos.

En contraste, durante marzo de 2025 había 83 mil 388 personas inscritas y 68 mil 722 beneficiarios, cifras que evidencian que el empleo formal no ha logrado recuperarse en el municipio.

Comparativa de empleo en 2025 y 2026

En términos globales, durante el primer trimestre de 2025 se registraban 156 mil 066 personas entre asegurados y beneficiarios con acceso al Seguro Social, mientras que en el mismo periodo de 2026 la cifra disminuyó en 3 mil 044 personas.