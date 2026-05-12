Detienen a hombre por presuntos delitos contra la salud en Villa de Fuente

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un operativo de presencia y vigilancia realizado por elementos de Seguridad Pública Municipal derivó en la detención de un hombre por presuntos delitos contra la salud en la colonia Villa de Fuente.

La corporación informó que los hechos ocurrieron la tarde del 11 de mayo, cuando oficiales realizaban recorridos preventivos y detectaron una situación sospechosa en el cruce de las calles Zaragoza y Venustiano Carranza.

Detalles de la detención

En el lugar fue detenido Joel Omar N, de 64 años, a quien presuntamente se le localizó una mochila negra y tres paquetes tipo bloque envueltos con cinta canela y plástico transparente, que contenían hierba con características similares a la marihuana.

Durante la intervención también fue asegurado un automóvil Mazda color guinda con placas de Coahuila, presuntamente relacionado con los hechos.

Acciones de la autoridad

El detenido fue consignado ante el Ministerio Público del Fuero Común por el delito de posesión de narcóticos con fines de comercio.

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.