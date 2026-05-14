Dictan prisión preventiva a sujeto acusado de abuso contra menor en Acoros

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Autoridades judiciales ordenaron el internamiento de Orlando N., de 40 años, en el Centro Penitenciario de Piedras Negras, luego de que fuera vinculado a proceso por el delito de violación equiparada agravada cometido presuntamente contra una adolescente de 17 años en la colonia Acoros.

Acciones de la autoridad

El delegado regional de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que después de la captura del acusado se realizó la audiencia inicial, donde el Ministerio Público presentó diversos datos de prueba en su contra.

Tras analizar los elementos expuestos, el juez resolvió vincular a proceso al señalado y dictó como medida cautelar la prisión preventiva justificada, por lo que permanecerá recluido mientras avanza el procedimiento legal.

Detalles confirmados

Asimismo, se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que las autoridades continuarán integrando pruebas relacionadas con el caso.

Finalmente, Rodríguez Ríos indicó que el delito por el que se procesa a Orlando N. es catalogado como grave debido a que la víctima es menor de edad, situación que agrava las sanciones contempladas por la ley.