Capturan a presunto ladrón de viviendas en Allende; ya enfrenta proceso penal

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Las investigaciones iniciadas por la Fiscalía General del Estado tras una serie de robos registrados en viviendas de la zona centro de Allende derivaron en la captura del presunto responsable, quien ya enfrenta un proceso penal.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal cumplimentaron una orden de aprehensión contra Carlos Adrián "N", alias "El Picón", de 26 años de edad, luego de que las indagatorias permitieran identificarlo como probable participante en los ilícitos denunciados por habitantes del sector.

Acciones de la autoridad

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que el detenido fue puesto a disposición de un juez por el delito de robo en cuantía menor, especialmente calificado por cometerse en vivienda habitada.

Añadió que será durante la audiencia inicial cuando la autoridad judicial determine la situación jurídica del imputado, conforme al desarrollo del proceso penal.