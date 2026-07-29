Piedras Negras vuelve a colocarse entre las ciudades más calurosas de México

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Piedras Negras se mantuvo por segundo día consecutivo entre las ciudades con las temperaturas más altas de México, al registrar 41 grados centígrados el domingo y 40.4 grados el lunes, de acuerdo con el reporte nacional de temperaturas máximas.

El domingo, la ciudad fronteriza ocupó el segundo lugar nacional, solo por debajo de Hermosillo, Sonora, que alcanzó 42.5 grados centígrados. Detrás se ubicaron Ciudad Victoria, Tamaulipas, con 40.8 grados, y La Paz, Baja California Sur, con 39.9 grados.

Temperaturas en Piedras Negras

Para el lunes, aunque la temperatura descendió ligeramente a 40.4 grados, Piedras Negras volvió a figurar entre los registros más altos del país, empatando con Ciudad Victoria, Tamaulipas. Les siguieron Ciudad Constitución, Baja California Sur, con 40 grados, y Torreón, Coahuila, con 39 grados.

Con estos registros, la ciudad acumuló dos jornadas consecutivas con temperaturas superiores a los 40 grados centígrados, reflejo de la persistente ola de calor que afecta al norte de Coahuila.

Recomendaciones de Protección Civil

Ante estas condiciones, autoridades de Protección Civil recomendaron evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor radiación solar, mantenerse hidratado y extremar precauciones con menores de edad, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, considerados los grupos más vulnerables a sufrir un golpe de calor.