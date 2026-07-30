Muere hombre que permaneció casi un mes hospitalizado tras ser atropellado en Zaragoza

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un hombre que permanecía hospitalizado desde principios de julio falleció a consecuencia de las lesiones sufridas tras ser atropellado en el municipio de Zaragoza, por lo que la investigación del caso pasó a la autoridad ministerial correspondiente para determinar responsabilidades.

La víctima fue identificada como Ángel Eduardo Muñoz Castillo, de 47 años, quien murió mientras recibía atención médica en el Hospital General Doctor Salvador Chavarría de Piedras Negras, donde era tratado por un traumatismo craneoencefálico derivado del accidente.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con la información oficial, el percance ocurrió el 6 de julio en Zaragoza, cuando fue embestido por un vehículo que lo dejó tendido sobre la carpeta asfáltica. Tras el impacto fue auxiliado y trasladado inicialmente a un hospital del municipio de Allende.

Ante el deterioro de su estado de salud, el 10 de julio fue canalizado al Hospital General Doctor Salvador Chavarría, en Piedras Negras, con el propósito de recibir atención médica especializada. No obstante, este 29 de julio personal del nosocomio notificó a la Fiscalía General del Estado el fallecimiento del paciente.

Acciones de la autoridad

Debido a que el hecho de tránsito ocurrió en el municipio de Zaragoza, el expediente será remitido a la Fiscalía General del Estado, Delegación Zona Norte II, con sede en Ciudad Acuña, instancia que continuará con las investigaciones para establecer las circunstancias del atropellamiento y, en su caso, deslindar responsabilidades.