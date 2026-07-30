Sebastián Juárez Flores lidera proyecto solidario 'Sebas y la Fábrica de Sonrisas' en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La ayuda que recibió durante una de las etapas más difíciles de su vida se transformó en una causa para apoyar a otros. Con apenas 10 años, Sebastián Juárez Flores encabeza el proyecto social "Sebas y la Fábrica de Sonrisas", mediante el cual recauda mochilas, útiles escolares y material didáctico para niñas y niños en situación vulnerable.

La iniciativa nació como una forma de retribuir la solidaridad que él y su familia recibieron cuando tenía dos años y fue sometido a una cirugía a corazón abierto. Durante un mes y medio permaneció hospitalizado en Monterrey, donde numerosas personas donaron pañales, ropa, juguetes y otros artículos que ayudaron a enfrentar ese proceso.

"Esa ayuda cambió mi vida. Ahora quiero devolver un poco de lo que Diosito me dio, ayudando a otros niños que lo necesitan", expresó Sebastián.

¿Cómo nació la Fábrica de Sonrisas?

Recordó que la primera actividad del proyecto fue una colecta navideña, experiencia que reforzó su deseo de continuar apoyando a quienes atraviesan situaciones difíciles.

"Me sentí muy feliz. Sentí que ahora yo era una de esas personas que, cuando tenía dos años, me ayudó a mí. Me dio mucha emoción poder apoyar a otros niños", comentó.

Actualmente, "Sebas y la Fábrica de Sonrisas" mantiene una campaña de acopio de mochilas en buen estado, útiles escolares y material didáctico que serán entregados antes del próximo regreso a clases a menores que viven en ejidos y casas de rescate, con el objetivo de que inicien el ciclo escolar con los materiales básicos.

¿Cómo participar en la colecta?

Las personas interesadas en sumarse pueden hacerlo a través de la página de Facebook "Sebas y la Fábrica de Sonrisas", donde se coordina la recepción de donativos. En caso de ser necesario, integrantes del proyecto acuden al domicilio de los donantes para recoger los artículos.

Sebastián destacó que esta labor ha sido posible gracias al respaldo permanente de su madre y de su familia, quienes participan en la organización de las campañas y en la entrega de los apoyos.

Finalmente, invitó a la ciudadanía a participar en la colecta.

"Los invito a donar útiles escolares para el próximo regreso a clases y poder llevar sonrisas a quienes más lo necesitan", concluyó.