Fiscalía va tras banda de presuntos ladrones de casas en Hacienda La Luna

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las investigaciones contra tres presuntos responsables de una serie de robos a viviendas registrados en la colonia Hacienda La Luna, entre ellos un adolescente.

Investigaciones en Hacienda La Luna

El delegado de la Fiscalía en la Región Norte Uno, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que las indagatorias avanzan con base en los reportes ciudadanos y las denuncias presentadas por las víctimas, lo que ha permitido fortalecer las líneas de investigación.

El funcionario señaló que, como parte de las diligencias, ya fueron recuperados diversos objetos que presuntamente habían sido sustraídos durante los atracos, evidencia que será integrada a las carpetas de investigación.

Acciones de la autoridad

Rodríguez Ríos indicó que la autoridad ministerial prevé esclarecer los casos en los próximos días y proceder conforme a derecho contra quienes resulten responsables de estos hechos.

Añadió que la Fiscalía reforzó su estrategia de combate al robo mediante la sectorización de las colonias con mayor incidencia delictiva, concentrando recursos y labores de investigación en las zonas consideradas prioritarias, sin dejar de atender el resto de la ciudad.

Participación ciudadana

El delegado reiteró que la participación de la ciudadanía es determinante, ya que la presentación de denuncias permite fortalecer las carpetas de investigación, judicializar los casos y llevar ante un juez a las personas detenidas.