Consulta ciudadana llega tras decisiones cuestionadas sobre el drenaje pluvial en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - El llamado del alcalde Jacobo Rodríguez a realizar asambleas ciudadanas para analizar proyectos de drenaje pluvial contrasta con decisiones adoptadas durante su administración en materia de desarrollo urbano y obra pública, mientras permanecen sin aclarar cuestionamientos sobre un fraccionamiento asentado en una zona inundable, el muro de Ferromex y la ausencia de obras de drenaje pluvial reportada oficialmente por el propio Municipio.

Las declaraciones del Alcalde se producen después de dos episodios de inundaciones que volvieron a exhibir la vulnerabilidad de distintos sectores de Piedras Negras. Rodríguez anunció reuniones con vecinos para presentar proyectos hidráulicos y buscar respaldo ciudadano para futuras obras.

Sin embargo, decisiones y documentos generados durante su administración muestran un escenario distinto. Uno de los casos corresponde al fraccionamiento El Álamo, desarrollado por la constructora Boodisa, cuya propia Dirección de Obras Públicas reconoció que el proyecto se encuentra sobre un cauce pluvial.

Las lluvias registradas en mayo y nuevamente en junio dejaron imágenes en video de la corriente atravesando el desarrollo habitacional, confirmando el riesgo que vecinos habían advertido previamente. Pese a ello, el proyecto continúa.

Otro pendiente corresponde al muro construido por Ferromex. Desde su autorización, Demos Diario ha solicitado al Gobierno Municipal el estudio hidrológico que sustente técnicamente que la obra no altera los escurrimientos naturales de la zona. Hasta ahora, dicho documento no ha sido presentado públicamente.

La postura actual del Ayuntamiento también contrasta con declaraciones previas del propio Rodríguez, quien al autorizar la construcción del muro sostuvo que no era necesario consultar a la ciudadanía para otorgar el permiso. Ahora, después de las inundaciones registradas este año, el Gobierno Municipal plantea abrir consultas vecinales para discutir alternativas de infraestructura hidráulica, en un contexto en el que la administración busca acceder a recursos generados por la Planta Tratadora de Aguas Residuales.

A esta situación se suma una respuesta oficial obtenida mediante el sistema de transparencia. En atención al folio 800102800020126, el Municipio informó textualmente: "Durante el periodo que menciona no se realizaron obras de drenaje pluvial."

La respuesta corresponde al periodo comprendido entre septiembre de 2025 y marzo de 2026. Pese a ello, durante la conferencia de este viernes, Rodríguez sostuvo que Piedras Negras requiere inversiones millonarias para enfrentar el problema y afirmó que el presupuesto municipal es insuficiente para construir un sistema integral de drenaje pluvial.

El Gobierno de Jacobo Rodríguez pretende ahora abrir un proceso de consulta ciudadana para discutir soluciones futuras, mientras permanecen pendientes de aclaración decisiones tomadas durante la propia administración en materia de prevención de inundaciones, desarrollo urbano y transparencia de obras públicas.