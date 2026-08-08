Sigue turbia el agua con Jacobo; persiste en Valle de las Flores pese a reparaciones de SIMAS

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — A menos de una semana de las reparaciones realizadas por el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), vecinos de la colonia Valle de las Flores denunciaron que el suministro continúa llegando turbio, con una coloración que describieron como "chocolatosa", pese a que el alcalde Jacobo Rodríguez aseguró que el servicio había sido restablecido en los sectores afectados por la crisis de la semana pasada.

Los residentes señalaron que, hasta este viernes, el agua continúa presentando una apariencia que, a su consideración, genera dudas sobre sus condiciones para actividades básicas como el aseo personal.

Agua turbia persiste en Valle de las Flores

La situación provocó molestia entre habitantes del sector, quienes cuestionaron que, pese a los trabajos anunciados por SIMAS y las declaraciones del alcalde sobre la recuperación del suministro, el problema persista.

El reclamo ocurre luego de que Rodríguez afirmara que el servicio de agua potable sería normalizado en las colonias que enfrentaron desabasto y baja presión durante la semana anterior.

Sin embargo, vecinos de Valle de las Flores sostuvieron que la reanudación del suministro no significó una solución completa, pues el agua continúa saliendo con una coloración anormal.

Llamado al Gobierno Municipal

Los inconformes hicieron un llamado al Gobierno Municipal para atender el problema y garantizar que el agua distribuida a los hogares cumpla con condiciones adecuadas para su uso.

El caso también vuelve a colocar bajo cuestionamiento la operación de SIMAS y el manejo político de la crisis del agua, luego de que Rodríguez atribuyera anteriormente parte de las deficiencias del organismo a la gestión del exgerente Lorenzo Menera, cuya salida fue impulsada por el Ayuntamiento.

Los vecinos pidieron que, más allá de las explicaciones y señalamientos entre autoridades, se atienda de fondo la calidad del suministro y se informe con claridad sobre las condiciones en que el agua está llegando a los domicilios.