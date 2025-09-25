Alex "N", de 46 años, será judicializado por acoso a menor en Piedras Negras

Piedras Negras, Coah. – La Fiscalía General de Justicia confirmó la detención de Alex N., de 46 años, acusado de acosar a una adolescente de 17 años a bordo de un camión del transporte público en la colonia Presidentes.

El delegado de la dependencia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que la víctima interpuso la denuncia correspondiente, lo que permitió iniciar el proceso legal en contra del señalado.

"El hecho de haber sido detenido en flagrancia es un elemento clave para que en la audiencia judicial se logre una vinculación a proceso", puntualizó Rodríguez Ríos.

El caso se encuentra ahora en etapa judicial, y la Fiscalía buscará obtener la vinculación a proceso en la audiencia correspondiente.