Investigan posible golpiza a joven internado en estado crítico en Piedras Negras

Piedras Negras, Coah. – El joven Eduardo López Iruegas, de 21 años, permanece internado en estado crítico en el Hospital General "Dr. Salvador Chavarría", luego de haber sufrido lesiones de origen aún no confirmado, que podrían haber sido causadas por una golpiza, según versiones iniciales.

El delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, explicó que el médico tratante basó su reporte únicamente en lo dicho por el padre del paciente, sin contar con mayores detalles sobre lo sucedido.

Rodríguez Ríos indicó que se manejan dos hipótesis: una posible agresión física o una caída accidental, aunque aclaró que aún no se puede establecer con certeza qué fue lo que ocurrió.

"Seguimos con las indagaciones y esperamos que se recupere la persona lesionada para que pueda declarar y, posteriormente, deslindar responsabilidades", señaló el funcionario.

La Fiscalía continúa con las investigaciones en espera de que la víctima pueda rendir su declaración, la cual será clave para el avance del caso.