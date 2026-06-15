Detienen a hombre por violencia familiar en Nava; le aseguran dos armas durante operativo

NAVA, Coah.- Un hombre acusado de violencia familiar fue detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) durante el cumplimiento de una orden de aprehensión en el rancho Las Potrancas, en el municipio de Nava, donde además le aseguraron dos armas.

La captura de Ausencio N. derivó de una denuncia presentada por la presunta víctima ante el Centro de Empoderamiento de la Mujer y el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, luego de que presuntamente intentara agredir a su esposa.

Con base en la denuncia, el Ministerio Público integró la carpeta de investigación correspondiente y obtuvo de un juez la orden de aprehensión.

Detalles de la detención

Al cumplimentar el mandamiento judicial en el rancho Las Potrancas, los agentes localizaron y aseguraron un rifle calibre .22 abastecido con municiones, así como un rifle de postas.

El detenido y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que durante la audiencia inicial determinará su situación jurídica.