Aprehenden a sujeto acusado de abusar a su hijastra en la colonia Villa Real

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un hombre identificado como Ricardo N, de 49 años de edad, fue detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal al contar con una orden de aprehensión por el delito de abuso sexual contra una menor de 15 años.

Hechos de la detención

Los hechos ocurrieron en la colonia Villa Real, donde el presunto responsable, padrastro de la víctima, habría cometido la agresión, situación que fue denunciada ante las autoridades correspondientes.

El delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, detalló que, tras la querella, se logró integrar el expediente y obtener el mandato judicial que derivó en la captura del individuo.

Proceso judicial

Luego de su detención, el imputado fue puesto a disposición de un juez, ante quien se llevará a cabo la audiencia inicial en la que se definirá su situación legal.