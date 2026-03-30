Aseguran unidad de SIMAS por circular sin placas en medio de conflicto municipal

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- En medio del conflicto entre el gerente del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), Lorenzo Menera, y el alcalde Jacobo Rodríguez, una unidad del organismo fue asegurada por elementos de Tránsito y Vialidad al detectarse que circulaba sin placas.

De acuerdo con el reporte, la unidad perteneciente a SIMAS fue detenida durante un operativo de rutina, donde los oficiales procedieron a cuestionar al conductor sobre la documentación correspondiente.

Sin embargo, el operador no contaba con licencia de conducir ni con algún otro documento oficial que acreditara su identidad o autorización para manejar el vehículo, por lo que la unidad fue retirada de circulación y trasladada al corralón.

Las autoridades indicaron que, ante la falta de placas y documentación, se aplicaron las sanciones correspondientes conforme al reglamento de tránsito.

Acciones de la autoridad

El hecho ocurre en un contexto de tensiones al interior del organismo operador, lo que ha generado señalamientos entre sus directivos y la administración municipal.