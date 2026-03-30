SIMAS corta agua a Presidencia Municipal por adeudo millonario en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) suspendió el servicio de agua potable a la Presidencia Municipal debido a un adeudo que asciende a 2.5 millones de pesos, acumulado durante los últimos tres meses.

El gerente del organismo, Lorenzo Menera, informó que con anterioridad se notificó a las autoridades municipales sobre la deuda pendiente, incluso mediante la entrega formal de recibos firmados de recibido, así como un listado detallado de los consumos correspondientes a distintas dependencias.

Señaló que, pese a los reiterados llamados para regularizar el pago, no se obtuvo respuesta favorable, por lo que se procedió conforme a la ley al corte del suministro.

La suspensión del servicio de agua

Mientras tanto, para atender necesidades básicas en el edificio municipal, se colocaron tambos de almacenamiento de agua y se suministraron cubetas para su uso en sanitarios.

Asimismo, el funcionario cuestionó que la Presidencia Municipal realice obras de agua y drenaje, al asegurar que estos trabajos deben ejecutarse con recursos federales y estatales etiquetados específicamente para ese fin, además de que la contratación de servicios corresponde exclusivamente a SIMAS.

Acciones de la autoridad

Advirtió que, en caso de que continúen las conexiones irregulares por parte del municipio, se aplicarán sanciones, ya que dichas acciones contravienen la normatividad vigente.

Menera subrayó que SIMAS opera con autonomía y recursos propios, por lo que no puede intervenir la autoridad municipal en sus funciones, al tiempo que reiteró el llamado al diálogo institucional para resolver la situación.