Investigan presunto intento de envenenamiento de un perro en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación por el presunto intento de envenenamiento de un perro, luego de que su propietaria señalara a un vecino como posible responsable en hechos ocurridos en la colonia Hacienda.

Alrededor de las 21:00 horas del miércoles, Alma N, de 54 años, reportó que su perro Cheznar, de ocho años, salió durante unos minutos del domicilio ubicado en la calle Santiago Treviño.

Al regresar, el animal comenzó a presentar síntomas inusuales: expulsaba abundante saliva, sufrió convulsiones y posteriormente se desvaneció, pese a los intentos de su propietaria por auxiliarlo.

La mujer señaló como principal sospechoso a su vecino, identificado como Eligio N, quien, según su declaración, días antes había manifestado molestia hacia el perro y le había advertido que le haría daño.

Asimismo, la denunciante informó a los agentes que frente a la vivienda del señalado observó un plato con alimento de aspecto extraño, al que describió como una sustancia "chiclosa", por lo que presume que pudo tratarse de comida contaminada.

Tras el reporte, elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al lugar, entrevistaron a la propietaria y elaboraron el Informe Policial Homologado, que fue turnado al Ministerio Público para iniciar las diligencias correspondientes.

Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador de Ministerios Públicos, informó que la carpeta permanece en integración y que se recabarán los datos de prueba necesarios para determinar si existen elementos que acrediten un probable delito de crueldad animal y la posible participación de la persona señalada.

Precisó que en este tipo de casos es indispensable la querella formal de los propietarios del animal, además de esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar, para que el Ministerio Público cuente con sustento jurídico y, de ser procedente, solicite las acciones legales correspondientes.

Hasta el momento, la investigación continúa en etapa de integración y no se ha determinado responsabilidad penal contra la persona señalada.